На Харківщині судитимуть агента РФ, який коригував удари по дамбі Печенізького водосховища та чекав на "освобождение"

На Харківщині судитимуть 50-річного чоловіка, якого обвинувачують у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Він передавав російській спецслужбі інформацію про українських військових і збирав дані про пошкодження дамби Печенізького водосховища.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, восени 2025 року мешканець селища Печеніги Чугуївського району через Telegram налагодив зв’язок із представником російської спецслужби та погодився виконувати його завдання.

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Із жовтня 2025 року до січня 2026 року чоловік надсилав куратору розвідувальну інформацію про підрозділи Сил оборони України. Для цього він використовував текстові й голосові повідомлення, а також скриншоти Google Maps із позначками.

Зокрема, передавав дані про розташування бліндажів і переміщення військової техніки іноземного виробництва, яку Україна отримала від міжнародних партнерів.

Окрему увагу, за інформацією правоохоронців, чоловік приділяв дамбі Печенізького водосховища. Він фіксував наслідки російських ударів, характер пошкоджень і стан шлюзів.

Крім того, обвинувачений регулярно залишав коментарі у проросійських Telegram-каналах, де виправдовував збройну агресію РФ проти України. Зокрема, він перекладав відповідальність за обстріли житлових районів Харкова на українських військових та очікував на захоплення регіону. Характер його висловлювань підтвердили висновками судової лінгвістичної експертизи.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання та повідомили йому про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду обвинувальний акт за фактами державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується або заперечується збройна агресія РФ проти України, вчинених повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Справу розглядатиме Чугуївський міський суд Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.

У прокуратурі нагадують, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.