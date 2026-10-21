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Наводив російські авіабомби на Краматорськ: в Україні до 15 років ув’язнення засудили агента РФ

Зрадник передавав російським військовим координати фортифікаційних споруд і вогневих позицій Сил оборони на Донеччині. 

Наводив російські авіабомби на Краматорськ: в Україні до 15 років ув’язнення засудили агента РФ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили в січні цього року на коригуванні ворожих ударів по українських військових на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, чоловік наводив російські керовані авіабомби та далекобійну артилерію на місця базування українських військ на Краматорському напрямку.

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Агентом виявився місцевий різноробочий, який співпрацював з одним зі збройних угруповань РФ, що воюють на східному фронті.

Для вербування чоловіка росіяни залучили його знайомого з РФ. Зловмисник розповідав йому про свої очікування щодо захоплення всієї території Донецької області.

Після вербування агент діяв під керівництвом російського військового, який виконував роль зв’язкового та передавав отримані дані своєму командиру.

За інструкціями куратора зрадник відстежував фортифікаційні споруди й вогневі позиції Сил оборони. Розвідувальні вилазки він маскував під поїздки на підробітки до Краматорська.

Зібрану інформацію чоловік передавав ворогу через месенджер у вигляді скриншотів координат військових об’єктів на Google Maps. Для перевірки отриманих даних російські військові спочатку запускали розвідувальні безпілотники, а після підтвердження цілей готували удари.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання. Також правоохоронці вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони в зоні його шпигунської діяльності. Під час обшуку вилучили два смартфони, які він використовував для конспіративного зв’язку з ворогом.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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