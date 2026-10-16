НАБУ повідомило експертам держустанови підозру в заниженні вартості житла посадовця СБУ

Підозрюють, що комісія експертів встановила ринкову вартість квартири на 9,3 млн грн нижче, ніж насправді.

НАБУ та САП повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ). Їх підозрюють у тому, що вони склали завідомо неправдиві висновки щодо вартості елітної нерухомості дружини високопосадовця Служби безпеки України.

Як розповіли у пресслужбі НАБУ, у грудні 2023 року дружина високопосадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн. При цьому за договором її вартість умисно була занижена до 12,8 млн грн.

У квітні 2024 року адвокат, який діяв в інтересах подружжя, ініціював проведення оціночно-будівельної експертизи в КНДІСЕ. Вже у травні комісія експертів дійшла висновку, що ринкова вартість цієї квартири становить 12,3 млн грн, тобто є нижчою за реальну на 9,3 млн грн.

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«Для досягнення цього результату експерти умисно застосували для порівняння нерелевантні об'єкти нерухомості. Надалі цей документ використовувався стороною захисту як доказ у НАЗК, НАБУ та суді», – розповіли у Бюро.

Того ж місяця детективи НАБУ, розслідуючи кримінальне провадження за фактом придбання квартири, призначили у ньому комісійну експертизу, яку 11 листопада 2024 року відкликали з проханням повернути матеріали без виконання.

Однак експерти проігнорували вимогу слідства та продовжили дослідження. Вони узгодили обмеження вартості об’єктів для порівняння не вище 2500–2600 дол. США за кв. м (замість ринкових 3000 дол. США) та свідомо обирали найдешевші пропозиції від 1550 дол. США, при цьому ігнорувавши інші наявні аналоги.

На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 8 листопада 2024 року (тобто до відкликання детективом НАБУ). А копію висновку детективи отримали не від КНДІСЕ, а від адвоката підозрюваного високопосадовця.

«Відзначимо, що подібні маніпуляції з доказами були б неможливими за умови функціонування експертної установи при НАБУ. Керівництво Бюро вже кілька років поспіль наголошує на критичній необхідності створення незалежної експертної інституції. Це дозволило б усунути корупційні ризики, унеможливити зовнішній тиск на експертів та суттєво підвищити ефективність досудового розслідування у справах щодо топкорупції», – повідомили у НАБУ.