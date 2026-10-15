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НАБУ поскаржилось у НАЗК на мера Дніпра Філатова, який назвав детектива "сучий потрох"

У Бюро заявили, що "публічна дискусія має ґрунтуватися на аргументах і повазі до людської гідності".

НАБУ поскаржилось у НАЗК на мера Дніпра Філатова, який назвав детектива "сучий потрох"
Борис Філатов
Фото: facebook/Борис Філатов

Національне антикорупційне бюро звернулося до НАЗК зі скаргою щодо можливого порушення Дніпровським міським головою Борисом Філатовим норм етичної поведінки у зв’язку з його публічними висловлюваннями на адресу детектива.

Про це повідомила пресслужба НАБУ

У скарзі порушено питання відповідності таких висловлювань вимогам статей 37 та 38 Закону "Про запобігання корупції" та Загальним правилам етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

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"Ми поважаємо право на критику діяльності правоохоронних органів, однак переконані, що публічна дискусія має ґрунтуватися на аргументах і повазі до людської гідності, а не на персональних образах. Очікуємо на належну правову оцінку НАЗК та реагування в межах повноважень", - йдеться в повідомленні. 

Контекст

Звернення НАБУ стало продовженням публічного конфлікту та хвилі повідомлень у соцмережах. Так, на початку жовтня Філатов написав у фейсбуці допис, адресований старшому детективу НАБУ Олексію Гейку:  "Але, диви, Льоша з характерним прізвищем "Гейко", я звертаюсь до тебе, синок стоматолога. Ти, потвора у капелюсі, посидь у моєму кріслі". Потім він написав: "Льоша Гейко, спиш, сучий потрох?".

Цю публікацію критично прокоментував блогер Ігор Лаченков (Лачен). Згодом Лаченков також поширив інформацію про нібито виїзд міського голови за кордон.

Філатов спростував ці повідомлення і заявив, що перебуває за місцем проживання.  

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