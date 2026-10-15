Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали ще п’ятьох російських агентів.

Зловмисники підпалювали автомобілі Сил оборони та волонтерських організацій у різних регіонах нашої держави, ідеться на сайті СБУ.

Так, на Київщині контррозвідники викрили працівника пошти з Білої Церкви, який підпалив вантажівку місцевого підприємця-волонтера. Окупанти залучили його до співпраці через сайт знайомств — створили фейковий акаунт дівчини, яка й переконала чоловіка виконувати завдання ворога. На виконання вказівок куратора з РФ зловмисник купив розпалювач та підпалив волонтерське авто. Правоохоронці затримали його протягом доби після злочину.

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У Львові правоохоронці схопили безробітного жителя Буковини, який за вказівкою кураторів намагався спалити два військові автомобілі. Чоловік шукав легких грошей у Телеграм-каналах, де його й помітив ворог. Зловмисник узгодив цілі з куратором, придбав бензин на АЗС, підпалив авто та зняв це на відео для звіту.

Ще одного завербованого безробітного затримали у Запоріжжі. Чоловік підпалив припарковану на узбіччі вантажівку у Києві, використавши для цього 5 літрів пального з автозаправки.

У Тернополі контррозвідка викрила студента, якого окупанти завербували «під чужим прапором», видаючи себе за правоохоронців, і доручили знищити два вантажні фургони. Зловмисника затримали «на гарячому» під час сеансу відеозв’язку з куратором, коли той саме йшов на місце запланованого злочину. За аналогічною схемою росіяни залучили й жителя Кременецького району, наказавши йому підпалити центральний вхід до відділення одного з тернопільських банків.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом, одяг зі слідами злочинів та засоби для підпалів.

Наразі слідчі оголосили затриманим про підозру за умисне знищення майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо можливої кваліфікації дій фігурантів як державна зрада в умовах воєнного стану.