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"Одне пиво на рік для кожного європейця": прем’єр Латвії пояснив, скільки коштує допомога Україні пережити зиму

Також Андріс Кулбергс закликав посилити санкції проти Росії.

"Одне пиво на рік для кожного європейця": прем’єр Латвії пояснив, скільки коштує допомога Україні пережити зиму
Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав європейські країни збільшити фінансову підтримку України, щоб допомогти їй пережити зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це Кулбергс заявив 15 жовтня перед початком саміту ЄС у Брюсселі, пише "Радіо Свобода".

За його словами, для кожного жителя Євросоюзу така допомога коштуватиме приблизно як одне пиво на рік. Глава уряду пояснив, що для європейців ідеться про незначні витрати, тоді як для українців додаткова допомога може стати питанням життя і смерті.

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"Ми вип’ємо трохи менше, а там будуть врятовані життя. Усе дуже просто", – сказав Кулбергс.

Прем’єр наголосив, що майбутня зима буде критично важливою для України, яка продовжує зазнавати російських ударів по енергетиці. 

"Якщо Україна залишатиметься сильною, Європа також залишатиметься сильною. Якщо ні – у нас виникнуть величезні проблеми", – додав Кулбергс.

Крім збільшення фінансової допомоги Києву, Кулбергс закликав посилити санкції проти Росії та перекрити канали постачання західних компонентів, які використовують для виробництва російських ракет.

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