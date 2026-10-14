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ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд на оборонні потреби

Україна продовжує переговори з європейськими партнерами, аби решту оборонного фінансування надали без затримок.

ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд на оборонні потреби
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз надав Україні додаткові €2,86 млрд у межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan. Кошти мають посилити оборонні спроможності України на тлі російських атак на міста та критичну інфраструктуру.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, європейська допомога дозволить забезпечити Україну більшою кількістю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Це необхідно для захисту населення та посилення українських військових на передовій.

"Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок", – додав глава уряду.

Прем’єр подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та державам -членам ЄС за підтримку оборони України.

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