Україна продовжує переговори з європейськими партнерами, аби решту оборонного фінансування надали без затримок.

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Європейський Союз надав Україні додаткові €2,86 млрд у межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan. Кошти мають посилити оборонні спроможності України на тлі російських атак на міста та критичну інфраструктуру.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, європейська допомога дозволить забезпечити Україну більшою кількістю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Це необхідно для захисту населення та посилення українських військових на передовій.

"Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок", – додав глава уряду.

Прем’єр подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та державам -членам ЄС за підтримку оборони України.