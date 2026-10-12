НБУ: іфляція в Україні у вересні значно перевищила прогноз

За даними Держстату, в місячному вимірі ціни зросли на 2,1%.

В Україні у вересні 2026 року загальна інфляція була значно вища за прогноз Національного банку України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що у вересні 2026 року інфляція пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 2,1%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики.

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Загальна інфляція значно перевищила траєкторію прогнозу Нацбанку, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2026 року. Базова інфляція також була вищою за прогноз через швидше, ніж очікувалося, подорожчання непродовольчих товарів та оброблених продуктів харчування.

Причиною такої динаміки в НБУ називають: різкі коливання зовнішніх цін на нафтопродукти, вплив яких поступово позначався на гуртових і роздрібних цінах. Найбільше зростали ціни на бензин і дизпальне, натомість автогаз дорожчав значно повільніше.

У Нацбанку також зазначили, що зростання цін на сирі продукти харчування помітно пришвидшилося (до 6,7% р/р). Овочі борщового набору дорожчали на тлі менших врожаїв і скорочення запасів. Зокрема, ціни на яйця після трьох місяців зниження відновили зростання насамперед через збільшення витрат на утримання птиці.

"Огірки подорожчали через сезонне скорочення пропозиції продукції відкритого ґрунту та тимчасовий дефіцит пропозиції тепличних господарств. Здешевлення яблук пригальмувало переважно внаслідок низької бази порівняння минулого року, окремих інших фруктів – через сезонне зниження пропозиції. М’ясо також дешевшало повільніше: свинина – унаслідок зростання закупівельних цін на тлі зменшення поголів’я, збільшення попиту з боку переробників, подорожчання кормів та енергоносіїв; курятина – на тлі загального зростання вартості м'ясної продукції та виробничих витрат", - йдеться у звіті.

В НБУ також додали. що така динаміка зумовлювалася подальшим підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті, тарифів на водопостачання та алкогольних напоїв. Водночас річні темпи зростання цін на тютюнові вироби не змінилися.

"Упродовж останнього місяця ціновий тиск посилився через наслідки російської воєнної агресії та війни на Близькому Сході. Підвищені витрати на транспортування та зберігання товарів унаслідок високих цін на пальне, а також через руйнування складської та логістичної інфраструктури підтримуватимуть інфляційний тиск й у наступні місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Нацбанк України у вересні підвищив облікову ставку до 16,0% річних, як відповідь на прискорення інфляції.