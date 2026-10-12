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У частині регіонів є знеструмлення через обстріли та негоду

У деяких областях застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. 

У частині регіонів є знеструмлення через обстріли та негоду
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 12 жовтня у частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду. 

Про це йдеться у повідомленні Міненерго

Через бойові дії частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Через негоду без світла залишається 63 населених пункти у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. 

Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго. 

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