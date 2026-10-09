У Києві прискорять встановлення установок розподіленої генерації

Триває також забезпечення резервного живлення об'єктів інфраструктури, зокрема зв'язку та водопостачання в Києві та регіонах.

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Відбулось чергове засідання Енергетичного штабу. Обговорили ситуацію з енергопостачанням після останніх ворожих атак та забезпечення резервного живлення.

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Через російські атаки передача електроенергії між регіонами значно ускладнена. Шмигаль зазначив, що електроенергія є, а передати її технічно неможливо. Через це Укренерго вимушено застосовує графіки відключень, а при повторних атаках — екстрені обмеження споживання.

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Пріоритетним завданням є забезпечення резервного живлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема зв'язку та водопостачання.

Понад тисячу тонн енергетичного обладнання вже надали цьогоріч підприємствам з енергетичних хабів. Через Фонд підтримки енергетики закупили та доставили устаткування на понад 63 млн євро. Очікуються поставки за раніше підписаними контрактами на понад 17 млн євро.

Шмигаль доручив прискорити роботи зі встановлення та підключення установок розподіленої генерації в Києві.

"Завдання всіх дотичних — максимально швидко відновити пошкоджене обладнання та забезпечити готовність енергосистеми до нових атак", - додав міністр.