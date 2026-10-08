У частині регіонів сьогодні застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

У чотирьох областях через обстріли є знеструмлення.

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури станом на ранок 8 жовтня є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській і Запорізькій областях.

Як розповіли в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) для всіх категорій споживачів.

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Українців закликають у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо. Графік відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Через падіння рівня напруг у високовольтній мережі у частині районів Києва та області застосували аварійні відключення. Попередньо оголошені графіки погодинних відключень не діють.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, станом на 09:30, воно було на 5,5% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причини змін – збільшення обсягу вимушених відключень у кількох областях України.

Вчора, 7 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 6 жовтня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.