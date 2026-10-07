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Українські аграрії засіяли майже 50% прогнозованої площі озимих культур

За площами посіву лідирують Миколаївська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Українські аграрії засіяли майже 50% прогнозованої площі озимих культур
Ілюстративне фото

В Україні триває осіння посівна кампанія озимих культур під урожай 2027 року. Аграрії вже засіяли озимими зерновими 2 520,2 тис. га, а це майже половина прогнозованої площі (48,4%).

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Найбільше посіяли озимої пшениці та тритикале – 2 252,5 тис. га (49,6% прогнозу). Ячменем засіяли 209,9 тис. га (35,4%), житом – 57,8 тис. га (75,3%).

Посівна ріпаку практично завершена, засаджено вже 1 040,9 тис. га, це майже 95% прогнозованої площі.

За площами посіву озимих зернових лідирують Миколаївська область – 368,8 тис. га, Дніпропетровська область – 284,6 тис. га, і Полтавська область – 200,1 тис. га.

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