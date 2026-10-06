Україні схвалили план інвестицій в енергетику на понад 116 млн доларів

Затверджена програма буде реалізовуватися за державним і приватним напрямами.

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Правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 млн доларів у межах програми «Інтеграція відновлюваних джерел енергії» (REI) для розвитку транскордонних з’єднань, нарощування потужностей ВДЕ та систем накопичення енергії.

Про це у телеграмі написав перший віце-прем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Затверджена програма буде реалізовуватися за двома напрямами.

Державний. У його межах спільно зі Світовим банком і НЕК «Укренерго» сформований інвестиційний пакет вартістю близько 200 млн дол. США. Він, зокрема, передбачає:

будівництво міждержавного інтерконектора 400 кВ Чернівці–Сучава (відповідна стратегічна інфраструктура забезпечить додаткову пропускну здатність у 880 МВт у бік України та 445 МВт у бік європейських електромереж);

модернізацію та посилення захисту п’яти високовольтних підстанцій;

інженерний супровід реалізації інвестицій;

модернізацію ІТ, телекомунікаційної та операційної інфраструктури НЕК «Укренерго».

Приватний. Він опрацьовується IFC та ЄБРР і передбачає:

підтримку приватних інвестицій у системи накопичення енергії, зокрема автономні BESS (забезпечать 610 МВт ємності акумуляторних систем);

проєкти відновлюваної генерації у поєднанні з накопиченням, а також інші розподілені енергетичні рішення.

Ця програма допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергосектору.