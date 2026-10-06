Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ГоловнаЕкономікаДержава

Україні схвалили план інвестицій в енергетику на понад 116 млн доларів

Затверджена програма буде реалізовуватися за державним і приватним напрямами. 

Україні схвалили план інвестицій в енергетику на понад 116 млн доларів
Денис Шмигаль
Фото: Міненергетики

Правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 млн доларів у межах програми «Інтеграція відновлюваних джерел енергії» (REI) для розвитку транскордонних з’єднань, нарощування потужностей ВДЕ та систем накопичення енергії. 

Про це у телеграмі написав перший віце-прем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Затверджена програма буде реалізовуватися за двома напрямами.

Державний. У його межах спільно зі Світовим банком і НЕК «Укренерго» сформований інвестиційний пакет вартістю близько 200 млн дол. США. Він, зокрема, передбачає:

  • будівництво міждержавного інтерконектора 400 кВ Чернівці–Сучава (відповідна стратегічна інфраструктура забезпечить додаткову пропускну здатність у 880 МВт у бік України та 445 МВт у бік європейських електромереж);
  • модернізацію та посилення захисту п’яти високовольтних підстанцій;
  • інженерний супровід реалізації інвестицій;
  • модернізацію ІТ, телекомунікаційної та операційної інфраструктури НЕК «Укренерго».

Приватний. Він опрацьовується IFC та ЄБРР і передбачає:

  • підтримку приватних інвестицій у системи накопичення енергії, зокрема автономні BESS (забезпечать 610 МВт ємності акумуляторних систем);
  • проєкти відновлюваної генерації у поєднанні з накопиченням, а також інші розподілені енергетичні рішення.

Ця програма допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергосектору.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies