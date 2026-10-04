Politico: Польща та Румунія відмовляються збільшувати транзит українського зерна попри загрозу продовольчої кризи

Через проблеми з експортом до 35 млн тонн агропродукції можуть залишитися заблокованими.

Польща та Румунія не готові суттєво збільшувати транзит і зберігання української агропродукції, попри побоювання щодо наслідків блокади експорту для світової продовольчої безпеки, пише Politico.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький цього тижня прибув до Брюсселя, де закликав європейських колег допомогти збільшити обсяги перевезення української агропродукції через територію ЄС. За його словами, Україні також необхідні 1,1 млрд євро для покриття додаткових витрат на транспортування.

Наразі через європейські залізничні, автомобільні та річкові маршрути вдається вивезти менше половини українського експорту. За збереження блокади до 35 млн тонн агропродукції можуть залишитися в Україні цього року.

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Водночас міністр сільського господарства Румунії Барна Танцош заявив, що інтереси власних фермерів для його країни залишаються пріоритетом. За його словами, надлишок українського зерна разом із низьким рівнем води на Дунаї вже створює значне навантаження на румунські порти та заважає місцевим аграріям продавати власну продукцію.

"Усі знають, що ми не можемо подвоїти кількість потягів, ми не можемо подвоїти пропускну здатність доріг, залізниці та портів. Це те, що є", – сказав Танцош.

У Польщі також не планують збільшувати транзит української агропродукції. Представниця Міністерства інфраструктури країни Анна Шуманська заявила, що відомство не планує змін, спрямованих на збільшення такого транзиту.

Водночас Євросоюз не виключає спільної відповіді на проблему. Єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що ситуацію необхідно вирішувати, зокрема з огляду на глобальну продовольчу безпеку, однак конкретних зобов'язань Брюссель наразі не взяв.

Німеччина, за даними видання, готова сприяти зміцненню альтернативних маршрутів експорту. Україна також розглядає нідерландські та німецькі порти як додаткові напрямки для вивезення агропродукції.

За словами Висоцького, зібране зерно та олійні культури накопичуються без покупців, через що фермери не отримують коштів, необхідних для посіву озимих культур.

Якщо ситуація з експортом збережеться до весни, площа посівів в Україні може скоротитися на 35–40%, заявив міністр.

Проблеми з українським експортом можуть мати наслідки не лише для Європи. За даними Ради з міжнародних відносин США, через скорочення експорту Росії та України може постраждати понад 17% світової торгівлі зерном.

Водночас європейські фермери також стикаються зі значними труднощами через посухи, хвилі спеки та зростання вартості пального й добрив. Румунська фермерка Юлія Блаґу розповіла, що частина врожаю залишається на полях через проблеми зі зберіганням і транспортуванням.