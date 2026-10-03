Шмигаль: Уряд передав 12 держпідприємств вугільної галузі до Фонду держмайна

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Україна продовжує реформування вугільної галузі. Уряд ухвалив рішення передати 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств зі сфери управління Міненерго до Фонду державного майна.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Серед переданих підприємств — ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля", ДП "Укрвугілля" та інші підприємства, які наразі перебувають на тимчасово окупованій території.

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Міненерго спільно з Фондом державного майна розпочне роботу з пошуку ефективного приватного інвестора для державних шахт.

За словами Шмигаля, завданням є підвищити ефективність державного вуглевидобутку, збільшити приватні інвестиції у галузь та покращити її фінансовий стан.

Водночас держава продовжить підтримувати шахтарів. Міненерго підтримує необхідність збереження всіх соціальних гарантій, зокрема щодо бронювання працівників.

Відповідні бюджетні запити направили до Міністерства фінансів та включили до проєкту Державного бюджету на 2027 рік.