Шмигаль обговорив із директором МАГАТЕ ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

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Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили відновлення Чорнобильської АЕС та ситуацію на Запорізькій АЕС, яка перебуває під окупацією РФ.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики України.

Шмигаль подякував МАГАТЕ за підтримку ядерної безпеки України від початку повномасштабної війни та за постійну присутність експертів Агентства на українських атомних електростанціях і критично важливих підстанціях.

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Окремо під час зустрічі обговорили відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, який був пошкоджений внаслідок російської атаки. Шмигаль відзначив роботу МАГАТЕ із залучення міжнародної підтримки для відновлення об’єкта.

Також ішлося про допомогу українському енергетичному сектору. За сприяння МАГАТЕ Україна вже отримала понад 200 постачань необхідного обладнання загальною вартістю більш ніж 22 млн євро.

Окрему увагу приділили ситуації на Запорізькій АЕС. Серед ключових питань – забезпечення надійного та безперервного зовнішнього електропостачання станції, а також безпечна й постійна робота експертів МАГАТЕ на її території.

"Дякую Рафаелю Гроссі та команді МАГАТЕ за конкретну допомогу Україні в найскладніших умовах", – зазначив Денис Шмигаль.