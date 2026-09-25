Британія скоротить виплати для розміщення українських біженців

Велика Британія скоротить виплати за розміщення українських біженців.
Про це пише The Guardian.
Уряд країни скоротив 70% фінансування програми «Дім для України», зменшивши щомісячні виплати з 350 до 100 фунтів стерлінгів.
Програма була запущена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та надала підтримку 181 000 з 234 000 українців, які з того часу шукали притулку у Великій Британії.
Британський уряд заявив, що скоротить платежі за розміщення та зменшить внески місцевим органам влади, яким виплачується певна сума за кожне прибуття для покриття витрат, пов'язаних з реалізацією програми.
Зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.
Один із варіантів, який пропонує уряд, полягає в тому, щоб господарі могли перейти на статус орендодавців і стягувати з біженців орендну плату.
Уряд заявляє, що наразі виділив на цю схему понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів.
- Британія запевнила Україну, що збереже санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана. В офісі британського прем’єр-міністра відмовилися коментувати деталі його розмови з українським президентом щодо цього питання.