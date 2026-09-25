Британія скоротить виплати для розміщення українських біженців

Зміни набудуть чинності з січня 2027 року.

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Велика Британія скоротить виплати за розміщення українських біженців.

Про це пише The Guardian.

Уряд країни скоротив 70% фінансування програми «Дім для України», зменшивши щомісячні виплати з 350 до 100 фунтів стерлінгів.

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Програма була запущена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та надала підтримку 181 000 з 234 000 українців, які з того часу шукали притулку у Великій Британії.

Британський уряд заявив, що скоротить платежі за розміщення та зменшить внески місцевим органам влади, яким виплачується певна сума за кожне прибуття для покриття витрат, пов'язаних з реалізацією програми.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Один із варіантів, який пропонує уряд, полягає в тому, щоб господарі могли перейти на статус орендодавців і стягувати з біженців орендну плату.

Уряд заявляє, що наразі виділив на цю схему понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів.