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Мінфін: На наступний рік Україні потрібно $52,5 млрд зовнішнього фінансування

Наразі непокритими залишаються $32,6 млрд.

Мінфін: На наступний рік Україні потрібно $52,5 млрд зовнішнього фінансування
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

Україна потребує $52,5 млрд зовнішнього фінансування для забезпечення макрофінансової стабільності у 2027 році. 

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Наразі непокритими залишаються $32,6 млрд, через що залучення підтримки від міжнародних партнерів є критично важливим завданням.

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Про фінансові потреби України заступниця міністра фінансів Ольга Зикова говорила під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Норвегії Ейвіндом Вадом Петерссоном.

Для покриття цього дефіциту і збереження макрофінансової стабільності українська сторона запропонувала Норвегії два ключові напрями співпраці через Групу Світового банку. Ідеться про можливість здійснення внеску до механізму SPUR 2.0, а також про продовження бюджетної підтримки у вигляді грантів у 2027 році, зокрема через проєкт PEACE.

У Мінфіні наголосили, що пряма грантова допомога є пріоритетною, адже вона дозволяє фінансувати важливі соціальні видатки та уникнути збільшення боргового навантаження на державний бюджет.

Від початку повномасштабного вторгнення Норвегія вже спрямувала через механізми Світового банку понад $1,2 млрд, з яких близько $717 млн склала саме пряма бюджетна підтримка.

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