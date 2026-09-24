Уряд виділив Херсонській ОВА 50 млн грн із резервного фонду державного бюджету для зміцнення критичної енергетичної інфраструктури.
Як повідомило Міністерство економіки, кошти спрямують на фізичний та антидроновий захист восьми об’єктів енергетики.
За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, будівництво інженерних конструкцій підвищить стійкість обладнання до російських атак і забезпечить стабільне енергопостачання для громад.
Усі роботи з облаштування захисних споруд планують завершити до кінця цього року.
- Кабмін також виділив понад 107 млн грн на відновлення енергетичного об’єкта на Сумщині.