Україна та Австралія підписали безпекову угоду

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Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підписали двосторонню угоду в галузі безпеки та оборони.

Про це йдеться в заяві на сайті прем'єр-міністра Австралії, а також повідомив президент України Володимир Зеленський.

Уряд Австралії надасть Україні додаткові 60 мільйонів доларів підтримки, зокрема 45 мільйонів доларів на обладнання від Армії оборони Австралії, 10 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України та 5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Таким чином, загальний внесок Австралії в Україну сягає майже 1,9 мільярда доларів.

Австралія також приєднається до Коаліції морських можливостей для України, яку очолюють Велика Британія та Норвегія, для підтримки розвитку ВМС України.

Уряд Австралії також запровадив додаткові санкції проти Росії, зокрема проти російських прихильників та суден тіньового флоту.