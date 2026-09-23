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До Республіки Малаві надійшла перша у цьому році партія української гуманітарної допомоги обсягом 1 576 тонн.

Загалом країна має отримати 5 350 тонн жовтого колотого гороху та рослинної олії в межах ініціативи «Food from Ukraine», повідомило Мінагрополітики.

За даними профільних аналітиків, понад 1,9 млн жителів Малаві вже перебувають у стані продовольчої кризи, і ця цифра може зрости до 2,6 млн осіб.

Гуманітарний проєкт реалізують за фінансової підтримки уряду Південної Кореї у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН та урядом Малаві.