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Україна доставила понад 1,5 тисячі тонн продовольчої допомоги до Малаві

Це перша партія допомоги, загалом розмір постачань сягає 5,4 тис. тонн.

Україна доставила понад 1,5 тисячі тонн продовольчої допомоги до Малаві
експорт української агропродукції до Малаві
Фото: Мінагрополітики

До Республіки Малаві надійшла перша у цьому році партія української гуманітарної допомоги обсягом 1 576 тонн. 

Загалом країна має отримати 5 350 тонн жовтого колотого гороху та рослинної олії в межах ініціативи «Food from Ukraine», повідомило Мінагрополітики.

За даними профільних аналітиків, понад 1,9 млн жителів Малаві вже перебувають у стані продовольчої кризи, і ця цифра може зрости до 2,6 млн осіб.

Гуманітарний проєкт реалізують за фінансової підтримки уряду Південної Кореї у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН та урядом Малаві.

  • Нещодавно очільник українського Мінагрополітики Тарас Висоцький заявив, що український агросектор продовжує працювати та експортувати продукцію, попри логістичні обмеження. Зокрема, 131 тис. тонн олії експортували за перші 15 днів вересня – це близько 62% від потенційного обсягу.
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