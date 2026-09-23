До Республіки Малаві надійшла перша у цьому році партія української гуманітарної допомоги обсягом 1 576 тонн.
Загалом країна має отримати 5 350 тонн жовтого колотого гороху та рослинної олії в межах ініціативи «Food from Ukraine», повідомило Мінагрополітики.
За даними профільних аналітиків, понад 1,9 млн жителів Малаві вже перебувають у стані продовольчої кризи, і ця цифра може зрости до 2,6 млн осіб.
Гуманітарний проєкт реалізують за фінансової підтримки уряду Південної Кореї у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН та урядом Малаві.
- Нещодавно очільник українського Мінагрополітики Тарас Висоцький заявив, що український агросектор продовжує працювати та експортувати продукцію, попри логістичні обмеження. Зокрема, 131 тис. тонн олії експортували за перші 15 днів вересня – це близько 62% від потенційного обсягу.