Зеленський: МВФ допоможе знайти частину коштів для України на 2027 рік

До кінця року парламент проголосує за закони, необхідні для продовження фінансової підтримки з боку партнерів, запевнив глава держави.

Міжнародний валютний фонд допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в 2027 році.

Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

«Обговорили й важливість голосування за закони, що є нашими зобов’язаннями перед партнерами. Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки», - запевнив президент.

Глава держави зазначив, що росіяни намагаються паралізувати роботу бізнесу та держави. «Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти», - підсумував Зеленський.