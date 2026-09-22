Зеленський: МВФ допоможе знайти частину коштів для України на 2027 рік

Міжнародний валютний фонд допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в 2027 році.
Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
«Обговорили й важливість голосування за закони, що є нашими зобов’язаннями перед партнерами. Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки», - запевнив президент.
Глава держави зазначив, що росіяни намагаються паралізувати роботу бізнесу та держави. «Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти», - підсумував Зеленський.
- Про фінансову допомогу для України ішлося також на зустрічі українського президента з керівницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
- 22 вересня наша держава отримала $841 млн фінансування від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.
- Глава уряду Сергій Корецький підтвердив, що Україна зіткнулася зі значним дефіцитом бюджету.