«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаЕкономікаБізнес

Удари по кордону з Польщею: в «Укрнафті» розповіли, чи є небезпека для імпорту пального

Росіяни спрямовують дрони до державної межі України на Волині: були влучання по заправках 

Удари по кордону з Польщею: в «Укрнафті» розповіли, чи є небезпека для імпорту пального
Фото: Укрнафта

Постачання пального з-за кордону триває у плановому режимі. Російські удари по прикордонню з Польщею не вплинули на обсяги імпорту. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. 

«Наразі не бачимо перешкод для імпорту пального. Постачання необхідних для мережі обсягів триває», – сказав він. 

Голова правління «Укрнафти» додав, що компанія також залучена до процесу розроблення урядом спеціальних алгоритмів безпеки під час роботи АЗС. Зокрема, у Кабміні обіцяли запровадити систему оповіщення працівників заправок про повітряну небезпеку. 

«Ми позитивно оцінюємо рішення, спрямовані на посилення безпеки персоналу та клієнтів АЗК», – зазначив Кукура. 

Компанія вже змінила алгоритми роботи заправок. Зокрема, АЗС повністю припиняють роботу під час будь-якого рівня загрози. В «Укрнафті» просять водіїв дуже оперативно реагувати на інструкції працівників заправок і негайно покидати територію комплексів. 

«Щоб зменшити ймовірність утворення черг, персонал працює над максимально оперативним обслуговуванням. Просимо клієнтів не затримуватися після заправлення та покупок, а також не залишати автомобілі на парковках АЗК», – додав голова правління «Укрнафти». 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies