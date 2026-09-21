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Уряд виділив 150 млн грн на відновлення пошкоджених будинків у Запорізькій області

43 млн грн передбачили на два проєкти відновлення, ще 107 млн грн спрямують на дев’ять нових проєктів у Запоріжжі.

Уряд виділив 150 млн грн на відновлення пошкоджених будинків у Запорізькій області
Фото: Телеграм-канал Сергія Корецького

Уряд спрямував 150 млн грн на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Кошти передбачені у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. 

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Із загальної суми 43 млн грн передбачили на два проєкти відновлення, які вже реалізуються.

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Ще 107 млн грн спрямують на дев’ять нових проєктів у Запоріжжі.

Усі роботи мають завершити до кінця року, щоб мешканці могли якнайшвидше повернутися у свої домівки.

Сергій Корецький зазначив, що попри обмежені фінансові ресурси, необхідно забезпечувати відновлення житла для людей, які постраждали від російських атак.

"Особливо це важливо для прифронтових міст і громад. Працюємо над цим спільно з місцевою владою, щоб визначати першочергові потреби та спрямовувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні", – зазначив глава уряду.

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