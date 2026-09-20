​В Україні завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії

Залізничники завершили електрифікацію 22-кілометрової ділянки євроколії між Ужгородом і Чопом.

Як повідомила Укрзалізниця, це дасть змогу запустити прямі залізничні рейси з Ужгорода до європейських міст без заміни локомотива на кордоні.

Зараз фахівці вже працюють над електрифікацією другої черги — від Чопа до кордону з Угорщиною. Завершити роботи планують до кінця цього року. Оскільки в Україні та Угорщині використовують різну напругу в мережі, кордон перетинатимуть спеціальні багатосистемні електровози. Завдяки цьому пасажирські поїзди з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії курсуватимуть напряму до Ужгорода. Це скоротить час у дорозі для пасажирів і зменшить витрати залізниці.

Проєкт коштує 1,3 млрд гривень. Половину цієї суми покриває грант від ЄС, а іншу частину фінансують із державного бюджету та власних коштів компанії. Зокрема, у 2026 році з держбюджету виділили 285 млн грн.

Восени 2025 року Укрзалізниця відкрила рух цією новозбудованою євроколією між Чопом і Ужгородом, перетворивши Ужгород на перший обласний центр із прямим залізничним сполученням із ЄС.

Як відомо, в сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія - 1520 мм.

24 травня 2022 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.

У квітні 2023 року Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км на Львівщині та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Тоді ж між Україною та Польщею запустили по ній тестовий поїзд.

Також повідомлялося, що ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.