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"Нафтогаз" підписав стратегічні домовленості з енергетичними компаніями Польщі, Чехії та Угорщини

Домовленості мають посилити енергетичну безпеку України.

"Нафтогаз" підписав стратегічні домовленості з енергетичними компаніями Польщі, Чехії та Угорщини
Фото: Група "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" у межах саміту Карпатської вісімки підписала низку стратегічних ініціатив із провідними енергетичними компаніями Польщі, Чехії та Угорщини.

Про це розповіли у компанії.

У компанії зазначають, що домовленості мають посилити енергетичну безпеку України напередодні зимового періоду та створити основу для довгострокової співпраці між країнами Карпатського регіону.

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"Це важливі домовленості, які можуть посилити Україну напередодні зими та створити основу для довгострокової взаємовигідної співпраці в нафтогазовому секторі країн Карпатського регіону", – повідомили у Групі "Нафтогаз".

У компанії наголосили, що ініціатива Президента України щодо створення Карпатської вісімки вже дає конкретні результати.

"Разом із партнерами напрацьовуємо нові можливості для посилення енергетичної безпеки України та всього регіону", – зазначили у "Нафтогазі".

Карпатська вісімка об’єднує країни регіону для розвитку співпраці, зокрема у сфері енергетичної безпеки та спільних економічних ініціатив.

  • CARPATHIAN 8 SUMMIT відбувається 18-20 вересня у Буковелі та має об’єднати представників Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та України, а також інших учасників, залучених до регіонального співробітництва.
  • Серед заявлених цілей зустрічі – координація зусиль для реалізації економічного потенціалу Карпатського регіону, підвищення його інвестиційної привабливості, захист і популяризація культурної та природної спадщини, а також зміцнення регіональної згуртованості.
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