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Наглядова рада оголосила конкурс на посаду нового керівника «Лісів України»

Наступного року на держпідприємство чекає реорганізація.

Наглядова рада оголосила конкурс на посаду нового керівника «Лісів України»
Логотип ДП "Ліси України"
Фото: ДП "Ліси України"

Наглядова рада ДП «Ліси України» розпочала конкурсний відбір на посаду генерального директора підприємства. 

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Підприємство відповідає за захист, відновлення лісів, боротьбу з пожежами, екологічну безпеку та підтримку оборонних потреб держави. Крім того, вже у 2027 році ДП «Ліси України» чекає реорганізація — його перетворять на акціонерне товариство, де всі 100% акцій залишаться у власності держави.

Від кандидатів на пост глави держпідприємства вимагають щонайменше п'ять років досвіду на керівних посадах, навички стратегічного й фінансового менеджменту, досвід роботи в кризових умовах та глибоке розуміння принципів комплаєнсу та управління ризиками.

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