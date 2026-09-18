Наглядова рада оголосила конкурс на посаду нового керівника «Лісів України»

Наглядова рада ДП «Ліси України» розпочала конкурсний відбір на посаду генерального директора підприємства.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Підприємство відповідає за захист, відновлення лісів, боротьбу з пожежами, екологічну безпеку та підтримку оборонних потреб держави. Крім того, вже у 2027 році ДП «Ліси України» чекає реорганізація — його перетворять на акціонерне товариство, де всі 100% акцій залишаться у власності держави.

Від кандидатів на пост глави держпідприємства вимагають щонайменше п'ять років досвіду на керівних посадах, навички стратегічного й фінансового менеджменту, досвід роботи в кризових умовах та глибоке розуміння принципів комплаєнсу та управління ризиками.