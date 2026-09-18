Раніше про виділення грошей повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Україна отримала черговий транш обсягом 3,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет і безпілотників.

Корецький подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та державам-членам ЄС за підтримку України та допомогу в посиленні українських Сил оборони.