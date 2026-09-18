Україна отримала черговий транш обсягом 3,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.
Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами, отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет і безпілотників.
Корецький подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та державам-членам ЄС за підтримку України та допомогу в посиленні українських Сил оборони.
- Напередодні Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявила про виділення блоком коштів на закупівлю озброєння для України.
- Фон дер Ляєн також висловила готовність розглянути питання про започаткування нової програми між Україною та ЄС, яка б фінансувала оборонні проєкти із залишків коштів, не використаних для внутрішньої програми блоку під назвою SAFE.