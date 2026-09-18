Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримає від ЄС ще 3,3 мільярда євро на озброєння

Кошти мають бути перераховані вже у п'ятницю, 18 вересня.

Україна отримає від ЄС ще 3,3 мільярда євро на озброєння
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявила про виділення блоком коштів на закупівлю озброєння для України.

Йдеться про 3,3 мільярда євро, які мають надійти на українські рахунки вже у п'ятницю, 18 вересня. За словами фон дер Ляєн, вони будуть використані для придбання ракет та безпілотників.

Очільниця виконавчого органу ЄС відзначила зростання інтенсивності російських атак на Київ, що потребує збільшення підтримки України з боку країн-членів. Президентка нагадала, що минулого тижня Євросоюз спрямував на придбання ракет для Patriot частину від кредиту для України, але цього, на переконання посадовиці, недостатньо.

Фон дер Ляєн також висловила готовність розглянути питання про започаткування нової програми між Україною та ЄС, яка б фінансувала оборонні проєкти із залишків коштів, не використаних для внутрішньої програми блоку під назвою SAFE.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies