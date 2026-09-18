Кошти мають бути перераховані вже у п'ятницю, 18 вересня.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявила про виділення блоком коштів на закупівлю озброєння для України.

Йдеться про 3,3 мільярда євро, які мають надійти на українські рахунки вже у п'ятницю, 18 вересня. За словами фон дер Ляєн, вони будуть використані для придбання ракет та безпілотників.

Очільниця виконавчого органу ЄС відзначила зростання інтенсивності російських атак на Київ, що потребує збільшення підтримки України з боку країн-членів. Президентка нагадала, що минулого тижня Євросоюз спрямував на придбання ракет для Patriot частину від кредиту для України, але цього, на переконання посадовиці, недостатньо.

Фон дер Ляєн також висловила готовність розглянути питання про започаткування нової програми між Україною та ЄС, яка б фінансувала оборонні проєкти із залишків коштів, не використаних для внутрішньої програми блоку під назвою SAFE.