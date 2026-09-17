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Генштаб: 207 боїв відбулося на фронті від початку доби

На Покровському та Костянтинівському напрямках загалом відбулось 36 бойових зіткнень.

Генштаб: 207 боїв відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 17 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5927 дронів-камікадзе та здійснив 2113 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти здійснили 33 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове та Захарівка. Шість з цих штурмових дій ще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки. 

Десять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Три з цих атак ще тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука та Миколаівка.

На Краматорському напрямку російські загарбники двічі штурмували в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

Двадцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві штурмові дії ще продовжуються.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 46 окупантів, 7 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів та 5 укриттів особового складу. Пошкоджено гармату, один пункт управління БпЛА та 53 укриття особового складу. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмував в бік Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Воздвижівка, Криничне та Чарівне. Два з цих штурмів ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в бік Червоної Криниці, Малих Щербаків та Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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