Росіяни атакували дроном автомобіль швидкої: двоє поранених

У Запоріжжі росіяни атакували FPV-дроном автівку швидкої допомоги.

Про це повідомив в.о. глави Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог атакував тих, хто щодня рятує життя. Черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю. Пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків - фельдшер та водій. Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога", - написав він у Telegram.

Семікін побажав пораненим якнайшвидшого одужання і подякував лікарям, які продовжують рятувати людей у прифронтовому місті.

Раніше сьогодні російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Запоріжжі. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Усі госпіталізовані. Один - у важкому стані.