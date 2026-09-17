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Росіяни атакували дроном автомобіль швидкої: двоє поранених

В результаті удару постраждали фельдшер та водій.

Росіяни атакували дроном автомобіль швидкої: двоє поранених
Архівне фото
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

У Запоріжжі росіяни атакували FPV-дроном автівку швидкої допомоги.

Про це повідомив в.о. глави Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. 

"Ворог атакував тих, хто щодня рятує життя. Черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю. Пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків - фельдшер та водій. Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога", - написав він у Telegram.

Семікін побажав пораненим якнайшвидшого одужання і подякував лікарям, які продовжують рятувати людей у прифронтовому місті. 

Раніше сьогодні російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Запоріжжі. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Усі госпіталізовані. Один - у важкому стані.

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