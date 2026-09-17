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​Зеленський повідомив про "позитивний результат" випробування перехоплювачів реактивних "шахедів"

Президент заслухав доповідь головкома ЗСУ Драпатого. 

​Зеленський повідомив про "позитивний результат" випробування перехоплювачів реактивних "шахедів"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого

Про це він повідомив у Telegram.

"Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів»: було збиття", - написав Зеленський

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Президент подякував розробникам та військовим. 

"Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції", - додав він.

Також Зеленський відзначив підрозділи, які виконують завдання на фронті. 

"Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів. На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади. Пишаємося вами, воїни!", - додав він. 

Нагадаємо, що в кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські "шахеди".

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