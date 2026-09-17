У Польщі піднімали бойову авіацію через російські дрони на заході України

У Польщі розпочалися операції військової авіації через російські безпілотники на заході України.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

«У зв'язку з ударами, завданими Російською Федерацією з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів на західній території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації», – зазначили там.

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Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компоненту активувало необхідні сили та засоби, що є в його розпорядженні.

Наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки приведені до стану готовності.

У командуванні кажуть, що це превентивно, і такі дії спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, що прилягають до регіонів, що знаходяться під загрозою проникнення дронів.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/McCpQBwUkJ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026