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У Польщі піднімали бойову авіацію через російські дрони на заході України

Наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки приведені до стану готовності. 

У Польщі піднімали бойову авіацію через російські дрони на заході України
Фото: Telegram

У Польщі розпочалися операції військової авіації через російські безпілотники на заході України. 

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі. 

«У зв'язку з ударами, завданими Російською Федерацією з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів на західній території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації», – зазначили там. 

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Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компоненту активувало необхідні сили та засоби, що є в його розпорядженні. 

Наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки приведені до стану готовності. 

У командуванні кажуть, що це превентивно, і такі дії спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, що прилягають до регіонів, що знаходяться під загрозою проникнення дронів. 

  • На пляжі в польському Русінові знайшли російський безпілотник із бойовою частиною та вибуховим зарядом. За попередніми висновками прокуратури, це дрон типу "Гербера-2", який виробляють і використовують у Росії.
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