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У Фіджі поширення ВІЛ оголосили національною кризою у сфері охорони здоров’я

За п'ять років офіційна частка інфікованих дорослих у країні зросла майже втричі.

У Фіджі поширення ВІЛ оголосили національною кризою у сфері охорони здоров’я
Фото: Viniana Bau/The Guardian

Фіджі оголосило поширення ВІЛ національною кризою у сфері охорони здоров’я, повідомляє DW.

Уряд цієї тихоокеанської острівної держави оголосив про таке рішення на початку тижня. 

У 2025 році було зафіксовано 2016 нових випадків ВІЛ – це в 16 разів більше, ніж у 2019 році. Цифри свідчать, що вірус поширюється за межі груп ризику на кшталт споживачів наркотиків і секс-працівників на широкий загал.

За п'ять років у країні з населенням трохи більш ніж 900 тисяч людей офіційна частка інфікованих дорослих зросла майже втричі. “За оцінками, зараз із ВІЛ живе один із кожних 60 дорослих, тоді як п’ять років тому цей показник становив один зі 167”, – повідомили в уряді.

ВІЛ мають дві із 100 вагітних жінок у Фіджі. Водночас у 2025 році народилося 59 дітей із захворюванням, 18 із них померли, не проживши і року.

В уряді заявили про розширення доступу до безкоштовного тестування на ВІЛ, профілактичних препаратів для осіб із групи високого ризику та безкоштовного лікування для людей із підтвердженим діагнозом.

  • Тихоокеанські острови, зокрема Фіджі, перетворилися на транзитні вузли для наркотиків із Латинської Америки та Азії, що прямують на прибуткові ринки Австралії та Нової Зеландії. Це призвело до зростання рівня вживання наркотиків на самих островах, адже іноземні злочинні синдикати часто розраховуються зі своїми місцевими спільниками самим товаром.
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