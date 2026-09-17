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У Швеції підрахували 99% голосів, лівоцентристський блок далі лідирує з мінімальним відривом

Блок очолює Магдалена Андерссон із Соціал-демократичної партії – політичної сили, що керувала країною протягом більшої частини XX століття.

У Швеції підрахували 99% голосів, лівоцентристський блок далі лідирує з мінімальним відривом
Лідерка Соціал-демократичної партії Швеції Магдалена Андерссон
Фото: EPA/UPG

Шведський лівоцентристський опозиційний блок може здобути найбільшу кількість голосів на парламентських виборах – з мінімальною перевагою.

Про це пише DW з посиланням на суспільний мовник SVT після підрахунку 99% голосів.

Коли залишалося підрахувати менше ніж 1% голосів, лівоцентристський блок випереджав суперників лише на 26 169 голосів.

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Блок очолює Магдалена Андерссон із Соціал-демократичної партії – політичної сили, що керувала Швецією протягом більшої частини XX століття.

Якщо ці результати підтвердяться, це призведе до зміни уряду і втрати влади правоцентристським блоком на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Дані шведського виборчого відомства свідчать, що блок Крістерссона міг розраховувати на 174 місця, тоді як лівоцентристи – на 175. І Крістерссон, і Андерссон заявили про готовність розглянути варіанти формування коаліції.

“Ймовірність того, що ситуація зміниться на цьому етапі, настільки мала, що можна з упевненістю стверджувати: опозиція отримає найбільшу кількість місць на цих виборах”, – зазначив телеканал SVT.

Виборча комісія продовжувала підрахунок бюлетенів, що надійшли із запізненням (як із самої Швеції, так і з-за кордону). Очікується, що цей процес триватиме до четверга.

Політична система Швеції має два основі блоки

У Швеції діє система розподілу мандатів – метод пропорційного представництва для обрання депутатів до Риксдагу (шведського парламенту). Щоб потрапити до парламенту, партія повинна отримати щонайменше 4% голосів.

Політична система країни має два основні блоки, до яких входять по чотири партії правого та лівого спрямування. Відтак тут досить часто формуються коаліційні уряди або уряди меншості.

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