У Швеції підрахували 99% голосів, лівоцентристський блок далі лідирує з мінімальним відривом

Шведський лівоцентристський опозиційний блок може здобути найбільшу кількість голосів на парламентських виборах – з мінімальною перевагою.

Про це пише DW з посиланням на суспільний мовник SVT після підрахунку 99% голосів.

Коли залишалося підрахувати менше ніж 1% голосів, лівоцентристський блок випереджав суперників лише на 26 169 голосів.

Реклама

Блок очолює Магдалена Андерссон із Соціал-демократичної партії – політичної сили, що керувала Швецією протягом більшої частини XX століття.

Якщо ці результати підтвердяться, це призведе до зміни уряду і втрати влади правоцентристським блоком на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Дані шведського виборчого відомства свідчать, що блок Крістерссона міг розраховувати на 174 місця, тоді як лівоцентристи – на 175. І Крістерссон, і Андерссон заявили про готовність розглянути варіанти формування коаліції.

“Ймовірність того, що ситуація зміниться на цьому етапі, настільки мала, що можна з упевненістю стверджувати: опозиція отримає найбільшу кількість місць на цих виборах”, – зазначив телеканал SVT.

Виборча комісія продовжувала підрахунок бюлетенів, що надійшли із запізненням (як із самої Швеції, так і з-за кордону). Очікується, що цей процес триватиме до четверга.

Політична система Швеції має два основі блоки

У Швеції діє система розподілу мандатів – метод пропорційного представництва для обрання депутатів до Риксдагу (шведського парламенту). Щоб потрапити до парламенту, партія повинна отримати щонайменше 4% голосів.

Політична система країни має два основні блоки, до яких входять по чотири партії правого та лівого спрямування. Відтак тут досить часто формуються коаліційні уряди або уряди меншості.