Ізраїль та Марокко домовилися про посилення дипломатичних відносин

Йдеться про відкриття посольств та розширення авіасполучення між країнами.

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Марокко домовилися про покращення дипломатичних відносин, зокрема відкриття посольств та призначення послів.

Про це пише Reuters.

Марокко - одна з чотирьох арабських країн, разом з ОАЕ, Бахрейном та Суданом, які у 2020 році почали рухатися до нормалізації відносин з Ізраїлем згідно з угодами, розробленими США. Ізраїль окремо має мирні договори з Єгиптом та Йорданією.

Зазначається, що в Нью-Йорку відбулася тристороння зустріч між міністром закордонних справ Ізраїлю, його марокканським колегою та послом США в Організації Об'єднаних Націй .

Посадовці домовилися також розширити авіасполучення між Ізраїлем та Марокко та працювати над завершенням угод, спрямованих на сприяння взаємним інвестиціям та економічним і торговельним зв'язкам.