Ізраїль та Марокко домовилися про посилення дипломатичних відносин

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Марокко домовилися про покращення дипломатичних відносин, зокрема відкриття посольств та призначення послів.
Про це пише Reuters.
Марокко - одна з чотирьох арабських країн, разом з ОАЕ, Бахрейном та Суданом, які у 2020 році почали рухатися до нормалізації відносин з Ізраїлем згідно з угодами, розробленими США. Ізраїль окремо має мирні договори з Єгиптом та Йорданією.
Зазначається, що в Нью-Йорку відбулася тристороння зустріч між міністром закордонних справ Ізраїлю, його марокканським колегою та послом США в Організації Об'єднаних Націй .
Посадовці домовилися також розширити авіасполучення між Ізраїлем та Марокко та працювати над завершенням угод, спрямованих на сприяння взаємним інвестиціям та економічним і торговельним зв'язкам.
- Ізраїль відкриє своє перше посольство в Словенії, очільник МЗС Саар відвідав Любляну.