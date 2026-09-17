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Ізраїль та Марокко домовилися про посилення дипломатичних відносин

Йдеться про відкриття посольств та розширення авіасполучення між країнами.

Ізраїль та Марокко домовилися про посилення дипломатичних відносин
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

 Міністри закордонних справ Ізраїлю та Марокко домовилися про покращення дипломатичних відносин, зокрема відкриття посольств та призначення послів.

Про це пише Reuters.

Марокко - одна з чотирьох арабських країн, разом з ОАЕ, Бахрейном та Суданом, які у 2020 році почали рухатися до нормалізації відносин з Ізраїлем згідно з угодами, розробленими США. Ізраїль окремо має мирні договори з Єгиптом та Йорданією.

Зазначається, що в Нью-Йорку відбулася тристороння зустріч між міністром закордонних справ Ізраїлю, його марокканським колегою та послом США в Організації Об'єднаних Націй .

Посадовці домовилися також розширити авіасполучення між Ізраїлем та Марокко та працювати над завершенням угод, спрямованих на сприяння взаємним інвестиціям та економічним і торговельним зв'язкам.

  • Ізраїль відкриє своє перше посольство в Словенії, очільник МЗС Саар відвідав Любляну.
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