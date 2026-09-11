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WELT: ХАМАС планував напади на єврейські та ізраїльські об’єкти в Німеччині та Австрії

Напади мали відбутися у жовтні 2025 року.

WELT: ХАМАС планував напади на єврейські та ізраїльські об’єкти в Німеччині та Австрії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Палестинське угруповання ХАМАС планувало здійснити скоординовані атаки на єврейські та ізраїльські об’єкти в Берліні та Відні. Напади мали відбутися у жовтні 2025 року – до других роковин атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це йдеться у 214-сторінковому обвинувальному акті Генеральної прокуратури Німеччини, який отримало видання WELT.

За даними слідства, серед потенційних цілей були ізраїльські дипломати, єврейські громадські центри та проізраїльські демонстрації. Для підготовки атак учасники мережі організували постачання зброї та боєприпасів до Німеччини й Австрії.

Німецькі правоохоронці затримали сімох підозрюваних. Усі вони перебувають під вартою.

Окремо у справі виявили зв’язок одного з фігурантів із Федеральним відомством з охорони конституції Німеччини. За даними WELT, він був довіреною особою спецслужби та водночас брав участь у постачанні боєприпасів для мережі ХАМАС.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазнає звинувачень з боку опозиційних ЗМІ щодо нібито отримання ним заздалегідь інформації про підготовку атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року від розвідки Об'єднаних Арабських Еміратів.
  • Голові уряду закидають те, що він нібито знав про підготовку нападу на Ізраїль, але проігнорував повідомлення і не підготував країну до цього. Лише в сам день атаки було втрачено 1200 життів.
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