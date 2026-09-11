Палестинське угруповання ХАМАС планувало здійснити скоординовані атаки на єврейські та ізраїльські об’єкти в Берліні та Відні. Напади мали відбутися у жовтні 2025 року – до других роковин атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це йдеться у 214-сторінковому обвинувальному акті Генеральної прокуратури Німеччини, який отримало видання WELT.

За даними слідства, серед потенційних цілей були ізраїльські дипломати, єврейські громадські центри та проізраїльські демонстрації. Для підготовки атак учасники мережі організували постачання зброї та боєприпасів до Німеччини й Австрії.

Німецькі правоохоронці затримали сімох підозрюваних. Усі вони перебувають під вартою.

Окремо у справі виявили зв’язок одного з фігурантів із Федеральним відомством з охорони конституції Німеччини. За даними WELT, він був довіреною особою спецслужби та водночас брав участь у постачанні боєприпасів для мережі ХАМАС.