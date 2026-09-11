Ісландія внесе законопроєкт про заборону полювання на китів у її водах

У разі ухвалення цього рішення Норвегія та Японія залишаться єдиними країнами, де дозволено китобійний промисел.

У лютому 2027 року Ісландія внесе на розгляд законопроєкт, який може назавжди заборонити китобійний промисел у її водах.

Про це повідомляє The Guardian.

У разі ухвалення цього рішення Норвегія та Японія залишаться єдиними країнами, де дозволено комерційне полювання на китів.

Реклама

Питання китобійного промислу в Ісландії опинилося в центрі пильної уваги після публікації у 2023 році урядового звіту, в якому зазначалося, що кити, уражені гарпуном, помирали дві години.

Цей звіт призвів до тимчасового призупинення полювання того ж року.

Раніше міністерка у справах промисловості Ганна Катрин Фрідрікссон закликала змінити законодавство щодо китобійного промислу, назвавши його застарілим, і підтримала ініціативу з припинення полювання на китів.

За даними організації із захисту тварин Humane World for Animals (HWA), станом на 8 вересня цього року у водах Ісландії було впольовано 80 фінвалів. Сезон полювання триває з червня до кінця вересня, а квота Ісландії становить до 150 особин.

Фінвали є другими за величиною тваринами на Землі після синіх китів і класифікуються Міжнародним союзом охорони природи як вразливий вид – попри десятиліття відновлення популяції після введення мораторію на комерційний китобійний промисел у 1986 році.

В Ісландії залишилася лише одна китобійна компанія – “Hvalur”, якою керує Крістьян Лофтссон. Попередній тимчасовий уряд країни видав компанії п'ятирічний дозвіл, який діє до 2029 року.