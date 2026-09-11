У Лондоні біля KFC стався ножовий напад: четверо поранених, семеро затриманих

У районі Бромлі на південному сході Лондона четверо чоловіків дістали ножові поранення. Поліція затримала сімох людей у зв’язку з інцидентом.

Про це повідомляє BBC.

Один із потерпілих перебуває в лікарні у критичному стані. Ще троє чоловіків отримують медичну допомогу, їхні травми не становлять загрози для життя.

За даними поліції, інцидент відбувався у ресторані KFC. Один зі свідків розповів, що бійка почалася біля входу до ресторану. За його словами, чоловік дістав мачете та забіг із ним усередину KFC, тримаючи зброю в повітрі. Після цього люди почали тікати.

Менеджерка закладу повідомила, що побачила бійку, яка перемістилася на головну вулицю. Вона зачинила трьох відвідувачів усередині приміщення, поки ситуація не заспокоїлася.

На місці працювали поліцейські, пожежники, парамедики та Лондонська служба швидкої допомоги. Над місцем злочину запустили дрони та його оглядали з гелікоптера.