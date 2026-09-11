У Саратовській області РФ вночі загорілися НПЗ та логістичний центр Ozon

Там вночі попереджали про дрони.

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У ніч на 11 вересня в Саратовській області Росії загорівся нафтопереробний завод і логістичний центр Ozon.

Про це пише Astra.

На Саратовському НПЗ вночі зафіксували загоряння, а близько другої години ночі губернатор повідомив про дронову загрозу в регіоні.

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Що спричинило пожежу, невідомо.

Саратовський нафтопереробний завод (ПАТ «Саратовський НПЗ») - це одне з найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії, засноване в 1934 році і що входить до структури компанії «Роснефть» з 2013 року.

Фото: Astra Саратовський НПЗ

Також у Саратові спалахнув логістичний центр Ozon.

За даними очевидців, у будівлі почалася пожежа і працівників евакуювали.

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін поскаржився на атаку дронів і заявив, що є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає.

Фото: Astra Пожежа у логістичному хабі Ozon

У компанії OZON вже повідомили, що працівників оперативно евакуювали. І наголосили, що найближчим часом робота компанії в регіоні буде частково обмежена.