У Саратовській області РФ вночі загорілися НПЗ та логістичний центр Ozon

У ніч на 11 вересня в Саратовській області Росії загорівся нафтопереробний завод і логістичний центр Ozon.
На Саратовському НПЗ вночі зафіксували загоряння, а близько другої години ночі губернатор повідомив про дронову загрозу в регіоні.
Що спричинило пожежу, невідомо.
Саратовський нафтопереробний завод (ПАТ «Саратовський НПЗ») - це одне з найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії, засноване в 1934 році і що входить до структури компанії «Роснефть» з 2013 року.
Також у Саратові спалахнув логістичний центр Ozon.
За даними очевидців, у будівлі почалася пожежа і працівників евакуювали.
Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін поскаржився на атаку дронів і заявив, що є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає.
У компанії OZON вже повідомили, що працівників оперативно евакуювали. І наголосили, що найближчим часом робота компанії в регіоні буде частково обмежена.