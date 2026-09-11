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У Нью-Йорку 2977 дронів сформували обриси башт-близнюків у річницю терактів 11 вересня

Кожен безпілотник символізував одного загиблого у трагедії 25-річної давнини.

У Нью-Йорку 2977 дронів сформували обриси башт-близнюків у річницю терактів 11 вересня
Акція пам'яті до річниці терактів 11 вересня
Фото: Instagram

На Мангеттені у Нью-Йорку влаштували акцію пам'яті до чергової річниці терористичних актів 11 вересня 2001 року, коли терористи Аль-Каїди викрали комерційні літаки та спрямували їх у башти-близнюки Всесвітнього торговельного центру.

Як пише BBC, 2977 безпілотників сформували у повітрі обриси зруйнованих хмарочосів в їхньому реальному масштабі. Це число невипадкове: саме стільки людей офіційно вважаються жертвами найбільш кривавої терористичної атаки в історії людства. 

Акцію організувала творча спільнота Нью-Йорка за підтримки та з дозволу об'єднання родичів жертв, рятувальників та вцілілих під час трагедії 11 вересня. 

Основні заходи із вшанування пам'яті жертв терактів відбуватимуться у Нью-Йорку у Ground Zero - меморіалі на місці, де стояли башти-близнюки, а також біля будівлі Пентагону. Республіканці вимагали, щоб до церемоній не допустили мера міста Зорана Мамдані, який сповідує іслам

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