У Швейцарських Альпах перекинувся автобус з нідерландськими туристами

Є загиблі, але влада не називає поки їхню кількість.

У швейцарському регіоні Граубюнден на дорозі між населеними пунктами Зуш та Цернец зазнав аварії автобус, який перевозив туристів з Нідерландів.

Як пише BBC, у перекинутому транспортному засобі перебували 48 громадян Нідерландів. Швейцарська поліція говорить про жертви та травмованих, але поки відмовляється остаточно оприлюднювати їхню кількість.

На місці інциденту працювали рятувальники на кількох гелікоптерах. На світлинах, опублікованих ЗМІ, видно кілька карет швидкої допомоги.

Автобус виїхав з Нідерландів у понеділок, а у четвер мав здійснити мандрівку на один день з Австрії до Швейцарії. Він вилетів з дороги неподалік від в'їзду до Швейцарського національного парку, куди, ймовірно, людей везли на екскурсію.