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Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме засоби ППО, - віцепрем'єр

" Готуємо найбільш необхідну підтримку і передаємо техніку, яка виходить з експлуатації або вичерпує свій ресурс, яка вже не використовуватиметься в Польщі, але може бути з користю використана в Україні".

Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме засоби ППО, - віцепрем'єр
Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

Польща готує новий пакет військової допомоги для України, який, зокрема, міститиме засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомив під час Економічного форуму у Карпачі віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо те, що розпочали у 2022 році наші попередники і ми. Передаємо те, що можливо, те, що збройні сили (Польщі - ред.) кажуть, що вже не знадобиться, тобто техніку, яка виходить з експлуатації, або те, що є найбільш необхідним (Україні - ред.)", – сказав він.

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Міністр наголосив, масштаб підтримки України завжди визначається безпекою Польщі та ресурсами польської армії, які оцінює начальник Генштабу.

"Ми діємо відповідно до цього принципу. Готуємо найбільш необхідну підтримку і передаємо техніку, яка виходить з експлуатації або вичерпує свій ресурс, яка вже не використовуватиметься в Польщі, але може бути з користю використана в Україні", – підкреслив віцепрем’єр.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило, що за підсумками онлайн-зустрічі глав оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Польща готує новий пакет допомоги на €50 мільйонів, до якого, зокрема, увійдуть засоби ППО. 

Косіняк-Камиш підтвердив цю інформацію, не розкриваючи деталей.

У липні Косіняк-Камиш повідомляв, що Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військової допомоги на суму близько 16,5 млрд злотих (майже 4 млрд євро), при цьому 90% цієї допомоги було надано в 2022-2023 роках.

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