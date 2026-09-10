​У Молдові не виключають удару РФ по порту Джурджулешти

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля заявив, що Росія може становити загрозу для порту Джурджулешти, який придбала румунська Констанца. Занепокоєння Кишинева викликають заяви російських посадовців про нібито постачання через нього зброї для України.

Про це Боля сказав в ефірі TVR Moldova, пише Digi 24.

За словами міністра, Москва вже висувала безпідставні звинувачення щодо використання українського пункту пропуску "Старокозаче" для транспортування озброєння в Україну. Російські представники робили аналогічні заяви і щодо порту Джурджулешти.

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Зокрема, на початку серпня у МЗС Росії сказали, що Румунія нібито надає Україні "пряму військову та логістичну підтримку", і поставили під сумнів те, як надалі може використовуватися порт Джурджулешти. Міністерство закордонних справ Румунії тоді назвало слова росіян сталінською пропагандою.

Володимир Боля наголосив, що Росія є ризиком "для всього цивілізованого світу". Він також назвав абсурдними пояснення Москви щодо російських атак по Україні.

"Війна підійшла надто близько до нас", – сказав міністр.

Що відомо про порт Джурджулешти?

У Молдові є два порти в Джурджулештах – Міжнародний вільний порт Джурджулешти, який є приватним, та державний порт вантажів і пасажирів. У 2026 році румунський порт Констанца придбав оператора Міжнародного вільного порту Джурджулешти – компанію Danube Logistics.