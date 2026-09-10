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Півненко: перелом у війні настане тоді, коли українська піхота просуватиметься уперед

Діпстрайки важливі для виснаження ворога, але вони не є переламними. 

Півненко: перелом у війні настане тоді, коли українська піхота просуватиметься уперед
Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України
Фото: Олександр Ратушняк

Осінь і зима будуть тяжкими. Ворог узимку проводитиме наступальні дії, як він робив з 2014 року, повідомив в інтерв'ю LB командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. 

Перелом у війні настане тоді, коли українська піхота просуватиметься уперед. Удари по російській інфраструктурі, нафті, енергетиці потрібно продовжувати і нарощувати, однак в класичному розумінні перелом – це коли війська наступають, а оборона ворога зламана.

«Якщо ми не йдемо вперед, обороняємося, то який це перелом у війні? Будь-яка територія, яку ми заберемо і противник не зможе втримувати наші наступальні дії – це називається перелом», – пояснив він.  

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Півненко додав, що станом на зараз у Росії немає наступальних можливостей для нової атаки на північ України. Для створення буферної зони в 10-20 кілометрів потрібно від 70 000 військових.

«В планах, можливо, це є в них при сприятливих умовах. Основна задача їх – Слов'янськ, Костянтинівка – оце все позакривати. І тримати нас на розтяжці. Наші війська тримати не в групіровці, а розтягувати», – сказав командувач НГУ. 

Він зазначив, що для Сил оборони це було б негативним розвитком подій, бо є не так багато військ на 1300 кілометрів бойових дій.

Півненко підтвердив, що триває підготовка до мобілізації в Росії, що може початися після виборів до Держдуми. Оборонці вживають превентивних заходів і готуються знищувати ворога безпілотниками, як тільки він підходитиме. 

«Треба їх знищувати за кордоном», – сказав він. 

Стосовно можливого наступу на Київ, командувач НГУ сказав, що ворог навряд дійде до Києва.

«Вони не дійдуть. Вони там якщо зайдуть вглибину 10-15-20 кілометрів – це максимум, що може бути», – вважає він. 

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