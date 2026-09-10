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Серпень став одним із найспекотніших місяців в історії спостережень

Рекордні показники пов’язані насамперед із глобальним потеплінням, спричиненим спалюванням викопного палива.

Серпень став одним із найспекотніших місяців в історії спостережень
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Серпень 2026 року став найспекотнішим місяцем в історії спостережень разом із липнем 2023 року. Середня температура на планеті минулого місяця була на 1,65°C вищою за доіндустріальний рівень (до масового використання виклопного палива), повідомили в європейській службі Copernicus.

Про це пише Politico.

За даними служби, рекордні показники пов’язані насамперед із глобальним потеплінням, спричиненим спалюванням викопного палива. Додатковим чинником стали високі температури поверхні Тихого океану, пов’язані з потужним кліматичним явищем Ель-Ніньйо.

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Серпень завершив рекордне європейське літо, яке супроводжувалося хвилями спеки, лісовими пожежами та посухами. Водночас глобальні викиди парникових газів від людської діяльності продовжують зростати.

За даними Європейської комісії, торік світові викиди зросли на 0,7% – до рекордних 54 млрд тонн у CO₂-еквіваленті. Такий темп, імовірно, означатиме досягнення рівня потепління у 1,5°C до кінця десятиліття.

Найбільше зростання викидів зафіксували у США – на 2,2% у 2025 році. У Китаї вони збільшилися на 0,1%, тоді як в Індії скоротилися на 0,2%. Викиди ЄС також зменшилися на 0,2%.

Літо 2026 стало третім найспекотнішим у Європі

Показники Copernicus враховують температуру повітря та поверхні морів. Середня температура приземного повітря у світі в серпні становила 16,96°C – це також спільний рекорд. Показник на 0,85°C перевищив середнє значення за 1990–2020 роки.Середня температура поверхні морів досягла 21,07°C, що стало ще одним спільним рекордним показником.

У Європі серпень став четвертим найспекотнішим за всю історію спостережень – температура була на 1,1°C вищою за середній показник за 30 років. Загалом літо 2026 року стало третім найспекотнішим для Європи та найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі.

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