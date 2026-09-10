СБУ затримала підозрюваного у корегуванні ворожих ударів по артилерії ЗСУ на Харківщині

Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного підозрюваного у роботі на Росію. Чолвоіка підозрюють у тому, що він коригував ворожий вогонь по Силах оборони, які розташовані за 10 км від лінії фронту на Вовчанському напрямку.

Про це пише СБУ.

Як з’ясувало розслідування, серед основних цілей росіян були позиції ствольної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ворога.

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За оперативними даними, у разі отримання координат українських військ росіяни планували завдати по них прицільні удари надважкими керованими авіаційними бомбами.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали чоловіка, коли він здійснював розвідвилазку поблизу передової на власному авто під виглядом поїздки на рибалку.

Синхронно з операцією щодо затримання інформатора локації оборонців Харківщини убезпечили.

За матеріалами справи, затриманим є безробітний мешканець Чугуївського району, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.

За інструкцією росіян чоловік на власному авто об’їжджав місцевість поблизу лінії боєзіткнення та фіксував пункти дислокації українських військ.

На місці затримання в інформатора вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій ворожого коригувальника як державна зрада.