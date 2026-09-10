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Посадовцю СБУ повідомили про підозру через зберігання боєприпасів у Милі, де після вибухів загинули 35 людей

Розташування складу створювали ризики для навколишньої забудови.

Посадовцю СБУ повідомили про підозру через зберігання боєприпасів у Милі, де після вибухів загинули 35 людей
Вибухи на складах у Милі
Фото: Офіс генпрокурора

Керівнику одного з підрозділів Служби безпеки України повідомили про підозру через неналежну організацію зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області. 

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, склад не відповідав вимогам безпеки, а його розташування створювало додаткові ризики для навколишньої забудови.

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Підрозділ СБУ використовував частину складських приміщень колишнього овочесховища для зберігання озброєння та боєприпасів. Водночас об’єкт від початку експлуатації не мав необхідного паспорта. Склад також розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови.

Слідчі встановили, що на об’єкті не дотримувалися вимог щодо максимально допустимої кількості боєприпасів та їхнього розосередження. Такі заходи мали зменшити ризик одночасної детонації. Після трагедії у Вишневому розпочали ліквідацію складу та вивезення боєприпасів, однак станом на 28 серпня ці роботи не завершили.

Посадовцю інкримінують умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона мала виконати за службовими обов’язками в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

У межах провадження призначили судові вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи. Підозрюваному обрали запобіжний захід.

Що передувало?

28 серпня близько 20:10 російські війська атакували складські приміщення безпілотниками. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об’єкти.

Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 людина постраждала, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнав розташований неподалік пансіонат для людей похилого віку. Також були пошкоджені 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі споруди знищені повністю. Крім того, пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

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