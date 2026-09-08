До ще одного фігуранта справи «Карфаген» застосували запобіжний захід

Сьогодні, 8 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту із альтернативою застави ще одного фігуранта справи «Карфаген».
Про це пише пресслужба САП, а також повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.
«ВАКС узяв під варту ще одного учасника злочинної організації – довірену особу Канцлера», – розповіли у прокуратурі.
За даними TiU, йдеться про адвоката Олександра Дидича.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до довіреної особи керівника злочинної організації – адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн.
Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Вчора ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка є підозрюваною по справі «Карфаген». Суд призначив утримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн гривень.
Перед цим ВАКС взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн.
Деталі справи
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.
- Вчора Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. Зеленський прокоментував це і зазначив, що «він написав відповідну заяву і подання буде направлено в Верховну Раду України».
- В аудіо, оприлюднених НАБУ, Кропива обговорював свого шефа. Офіційно генпрокурор Руслан Кравченко підозри не отримував.