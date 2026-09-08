До ще одного фігуранта справи «Карфаген» застосували запобіжний захід

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Сьогодні, 8 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту із альтернативою застави ще одного фігуранта справи «Карфаген».

Про це пише пресслужба САП, а також повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

«ВАКС узяв під варту ще одного учасника злочинної організації – довірену особу Канцлера», – розповіли у прокуратурі.

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За даними TiU, йдеться про адвоката Олександра Дидича.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до довіреної особи керівника злочинної організації – адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Вчора ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка є підозрюваною по справі «Карфаген». Суд призначив утримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн гривень.

Перед цим ВАКС взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн.

Деталі справи