Обшуки НАБУ в ОГП: прокуратура заявила про доступ до матеріалів інших справ

В ОГП заявили про необхідність окремої правової оцінки нічних обшуків, які детективи НАБУ провели у службових приміщеннях Генпрокурора, його першої заступниці та інших працівників ОГП.

Про це ідеться у заяві ОГП.

В ОГП наголосили, що підтримують розслідування можливої протиправної діяльності свого працівника, однак вимагають дотримання процесуальних гарантій і меж судових дозволів.

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У Генпрокуратурі наголосили, що публічне обговорення ситуації охоплює два різні питання.

Перше. Перевірка можливої причетності одного з працівників ОГП до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських call-центрів.

Друге. Проведені вночі обшуки у службових приміщеннях керівництва ОГП та інших працівників. Під час цих слідчих дій детективи НАБУ, за твердженням ОГП, отримали доступ також до матеріалів інших кримінальних проваджень.

Щодо працівника прокуратури, який фігурує у розслідуванні НАБУ, позиція Генерального прокурора, як зазначається у заяві, є однозначною.

"Використання посади, статусу працівника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим і буде каране передбаченою законом відповідальністю", – заявили в ОГП.

Наразі вирішується питання про звільнення цього працівника з органів прокуратури. Також розпочато службове розслідування.

В ОГП заявили, що надаватимуть слідству необхідну інформацію та сприятимуть проведенню розслідування.

Водночас в Офісі генпрокурора заявили, що детективи НАБУ близько опівночі провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються Генеральний прокурор, перша заступниця Генерального прокурора, а також інші працівники та структурні підрозділи ОГП.

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"Масштаб цих слідчих дій, їх фактичне обґрунтування та перелік матеріалів, до яких було отримано доступ, потребують окремої правової оцінки", – наголосили в ОГП.

Зокрема, серед документів, до яких отримали доступ під час обшуків, були матеріали іншого кримінального провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП.

"Серед документів, до яких було отримано доступ під час обшуків, перебували матеріали кримінального провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП. Це провадження розслідувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Про його існування та перебіг розслідування керівництву САП було відомо", – наголосили в ОГП.

Крім того, детективи отримали доступ до матеріалів іншого кримінального провадження, зокрема інформації, отриманої в межах проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП.

"За таких обставин ОГП вважає необхідним встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводилися обшуки. Йдеться виключно про правову оцінку конкретних процесуальних дій: до яких матеріалів було отримано доступ, чи були вони оглянуті, скопійовані або вилучені та чи охоплювалися відповідними судовими дозволами", – додають в ОГП.

Йдеться, зокрема, про те, до яких саме матеріалів отримали доступ детективи, чи були вони оглянуті, скопійовані або вилучені та чи охоплювалися ці дії відповідними судовими дозволами.

Окрему частину заяви присвячено матеріалам судової ухвали, якою обґрунтовувалися слідчі дії щодо керівництва ОГП.

У Генпрокуратурі звернули увагу на наведені в ухвалі розмови працівника ОГП, які стосуються побутових питань.

Зокрема, згадується "темна плитка" в одному з приміщень, яким користується Генеральний прокурор, а також встановлення сигналізації та внутрішніх датчиків.

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"На підставі цих розмов у матеріалах далі висувається версія про можливий зв’язок із коштами, які, за припущенням слідства, могли мати протиправне походження.

Водночас у наведених в ухвалі матеріалах немає прямих даних про те, що Генеральний прокурор давав будь-які вказівки сприяти діяльності call-центрів, перешкоджав їх викриттю або розслідуванню, попереджав будь-кого про заплановані слідчі дії, отримував кошти від такої діяльності чи неправомірну вигоду або оплачував за рахунок коштів злочинного походження ремонтні роботи, встановлення сигналізації чи будь-які інші послуги", – ідеться у заяві відомства.

У прокуратурі вважають, що зв’язок між побутовими розмовами та можливою злочинною діяльністю у матеріалах обґрунтовується переважно припущеннями.

"Про це свідчать і формулювання, використані в ухвалі: "ймовірно", "можлива обізнаність", "не виключає", "можуть бути". Саме тому достатність таких даних для проведення слідчих дій у службових приміщеннях Генерального прокурора, на нашу думку, потребує окремої оцінки", – додають в ОГП.

Ще одним аргументом у матеріалах судової ухвали стала розмова працівника ОГП про можливі зміни до наказу №309 "Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні".

У пункті 169 ухвали наведено розмову, в якій працівник ОГП нібито переказує домовленість із "шефом", "під яким слідство розуміє Генпрокурора, щодо внесення змін до цього документа", – зазначається у заяві.

В ОГП заявили, що жодних таких змін Генеральний прокурор не підписував. Вони не були прийняті та не набули чинності.

Таким чином, у прокуратурі наголошують, що йдеться про обговорення можливого управлінського рішення, яке фактично не було реалізоване.

Окремо в ОГП прокоментували матеріали щодо першої заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

За даними прокуратури, наведені в ухвалі розмови стосуються координації та проведення слідчих дій у кримінальних провадженнях щодо діяльності call-центрів.

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У матеріалах фігурує термін "реалізація", який суд пов’язує з можливим проведенням обшуків у call-центрах.

"Це обговорення надалі використовується як один з елементів версії про можливе сприяння цим самим особам. Таким чином, підготовці законних за своєю правовою природою слідчих дій проти call-центрів фактично надано протилежного кримінально-правового змісту: її використано як аргумент на підтвердження можливого сприяння діяльності об’єктів, щодо яких ці слідчі дії й готувалися".

Водночас, на думку прокуратури, це обговорення надалі використовується як один з елементів версії про можливе сприяння цим самим особам.

Інші розмови, наведені в ухвалі, стосуються систематизації протидії call-центрам, концентрації відповідних кримінальних проваджень у спеціалізованому напрямі та забезпечення єдиної координації цієї роботи в регіонах.

В ОГП вважають, що ці обставини мають оцінюватися у повному контексті та з урахуванням фактичних управлінських і процесуальних рішень.

В Офісі генпрокурора заявили, що не ставлять під сумнів право НАБУ перевіряти майновий стан працівника ОГП, його контакти, можливі зв’язки та інші обставини, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Усі ці обставини, за позицією прокуратури, мають бути ретельно перевірені у встановленому законом порядку.

Водночас в ОГП наголосили, що розслідування щодо конкретної посадової особи повинно здійснюватися в межах відповідного кримінального провадження та з дотриманням установлених законом процесуальних гарантій.

В ОГП заявили, що поважають інституційну незалежність НАБУ та САП і зацікавлені у професійній взаємодії між усіма правоохоронними органами.

Водночас можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку, планують перевірити у межах кримінального провадження.

"Кожна встановлена обставина отримає належну правову оцінку", – заявили в ОГП.

Позиція Офісу Генерального прокурора послідовна: будь-які факти можливої протиправної діяльності працівників прокуратури мають розслідуватися без винятків.

Водночас усі слідчі дії, незалежно від органу, який їх проводить, мають відбуватися виключно в межах закону та наданих судом повноважень.

"Це однаковий стандарт для всіх правоохоронних органів", – наголосили в ОГП.

Спеоперація НАБУ і САП "Карфаген". Що відомо

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".

За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.

За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію.

Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських кол-центрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.

У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.